Elizabeth Hurley, nedezlipită de costumele de baie. „În mod normal nu aș face-o”

Contul ei de Instagram e o expoziție de costume de baie, pe care le poartă cu ostentație, indiferent de anotimp. Actrița Elizabeth Hurley a dezvăluit de ce se expune atât de des pe rețelele sociale îmbrăcată sumar.

„În mod normal nu m-aș înconjura de atâtea ținute de plajă”, spune Elizabeth Hurley , care dezvăluie că are un motiv întemeiat pentru care își asaltează fanii cu fotografii incitante.

Actrița, care va împlini 56 de ani luna viitoare, are propria linie de costume de baie, pentru care este și designer, și fotomodel.

Liz spune că a făcut tot posibilul ca să-și promoveze brandul de îmbrăcăminte de plajă, iar ședințele foto irezistibile au ajutat-o să-și păstreze businessul pe linia de plutire în pandemie.

„Nu ni s-a permis să plecăm în vacanță vreme de 14 luni. Am o companie de îmbrăcăminte de plajă, însă nu am ajuns la plajă. Prin urmare, am vândut cât am putut. Am improvizat. Și, da, am pozat pe baloți de fân, în zăpadă, la duș”, a mărturisit actrița pentru extratv.com.



Vezi mai multe poze cu Elizabteh Hurley în GALERIA FOTO de mai jos!

Actrița a dezvăluit că nu toți urmăritorii ei apreciază ceea ce face și că, uneori, o umilesc cu mesaje răutăcioase.

„Cred că oamenii sunt răi cu femeile și nu cred că așa ar trebui să se poarte. Nu pot spune că sunt un fan al acelor comentarii”, a mai spus actrița.

Fotografii: @elizabethhurley1/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: