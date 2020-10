Ellie White a povestit care au fost simptomele avute ca pacient cu Covid-19: "nu am suportat nici atingerea hainelor de pe mine"

Ellie White a mărturisit că a fost diagnosticată cu Covid-19 și a ținut să descrie prin ce a trecut, dar și să își îndemne fanii să aibă grjă de ei și de imunitatea lor, în așa fel încât, dacă totuși contactează noul coronavirus, să îl poată contracara.





Pe blogul personal , Ellie White a scris despre simptomele pe care le-a avut și a prezentat în detaliu tot ce a simțit:

“am luat virusul Covid care m-a pus la pat pentru 3 zile, cu o stare foarte urâtă, deși eu chiar cred că am avut o formă ușoară – febra mare, până în 39 de grade, durere în piept, durere continuă de cap, durere generală de corp, senzație de durere la atingere ( nu am suportat nici atingerea hainelor de pe mine câteva zile ), durere de ochi, senzație de oboseală cronică și cu o formă ușoară de tușe."

Tin sa va multumesc inca o data pentru gandurile bune si sa va anunt ca D. tocmai a plecat la spital. Da, am relatii si... Posted by Ellie White on Wednesday, 7 October 2020





Mai mult, cântăreața a prezentat cum a debutat totul și s-a străduit să fie cât mai clară:



"Deci… pe la sfârșitul săptămânii trecute, D. s-a simțit puțin rău ( senzație de răceală/gripă ). Fiind proaspăt întorși de pe drumuri, ne-am gândit că de la oboseală acumulată i-a scăzut imunitatea și a răcit puțin, cu atât mai mult cu cât îl durea foarte tare în gât, iar febra nu a crescut mai mult de 37.5 grade. La vreo două zile după, am început eu să mă simt rău, așa cum v-am scris la început. Sâmbătă seară aveam concert programat la Oradea. Având în vedere faptul că sâmbătă dimineață nu m-am simțit prea grozav, am anulat concertul cu părere de rău ( știm cât de rare spre inexistente au fost concertele anul acesta.. ). Sâmbătă noaptea febra mi-a crescut până la 39 grade, cu frisoane și durere de cap insuportabilă. Duminică am lâncezit amândoi în casă, trăgând de noi câte puțin să le facem copiilor de mâncare și să fim atenți la ei cât de cât. Luni dimineață am mers să ne facem testul de Covid pentru a ști cu siguranță ce anume tratăm. Eu de luni am început să mă simt mai bine, D. a mai tras puțin. Marți am aflat rezultatele analizelor care ne spuneau că am testat pozitiv pentru Covid-19."



Din păcate, au fost și oameni care nu au crezut-o și au acuzat-o că a fost plătită să spună că a avut Covid-19. Cu toate acestea, artista a ținut să precizeze că tot ce a povestit este real.

FOTO:

Ellie White Facebook

elliewhite.ro