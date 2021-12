Elon Musk, impozite de miliarde de dolari în 2021: „Pentru cei care se întreabă”

Averea lui a depășit 236 de miliarde de dolari, însă impozitele pe care le plătește statului, an de an, sunt pe măsura încasărilor sale. Elon Musk a dezvăluit public câți bani i se vor scurge din conturi, la final de an, sub formă de taxe și impozite.

La mare distanță de Jeff Bezos în topul miliardarilor lumii, Elon Musk s-a confesat pe Twitter în legătură cu impozitele pe care le va plăti la final de an. Magnatul, care deține compania de automobile electrice Tesla și compania aerospațială SpaceX, a risipit misterul.

„Pentru cei care se întreabă, voi plăti peste 11 miliarde de dolari, impozite, anul acesta”, a scris Musk pe rețeaua socială. Acest lucru înseamnă că prosperitatea lui devine și una a statului, care poate susține o serie de programe sociale sau investiții cu banii obținuți din taxarea antreprenorilor de acest calibru.

Sute de mii de oameni au reacționat la această postare, iar unele dintre comentarii au fost extrem de acide.

Elon Musk, acuzat că a evitat să plătească taxe

Postarea lui Musk vine la o săptămână după ce a fost atacat fățiș de o senatoare de Massachusetts, imediat după ce magnatul a fost numit Omul anului de revista Time.

„Să schimbăm Codul fiscal trucat, astfel încât Omul Anului să plătească efectiv taxe și să înceteze să-i încarce pe toți ceilalți”, a scris pe Twitter senatoarea Elizabeth Warren.

Elon Musk se numără printre cei 25 de miliardari ai lumii care ar acționa în defavoarea sistemului fiscal. Conform unor anchete jurnalistice de peste Ocean, Musk ar fi plătit circa 70.000 de dolari taxe federale în perioada 2015-2017 și niciun cent în 2018. Mulți americani consideră că acest lucru este o nedreptate, iar discuțiile despre impozitarea specială a averilor sunt tot mai aprinse în SUA.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: