Emil Rengle, despre experiența festivalului Neversea

Emil Rengle a oferit un interviu în cadrul căruia a spus cum s-a simțit la festivalul Neversea. Iată declarațiile despre Cătălin Zmărăndescu și cuceririle făcute!

Emil Rengle a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România din cauza faptului că întotdeauna își spune părerea clar, fără bariere. Acesta a trecut de la plaja din Republica Dominicană la cea de pe malul Mării Negre, la festivalul Neversea. De acolo, el a oferit un interviu în cadrul căruia a explicat cum s-a distrat, dar și ce sentimente are datorită lui Cătălin Zmărăndescu.

Se pare că Emil Rengle nu a stat degeaba pe litoral, ci a cunoscut și a interacționat cu foarte mulți oameni. Dansatorul a recunoscut faptul că a dezbrăcat 25 de băieți la bustul gol.

„Eu, am petrecut până la 7 dimineața, mi-am făcut 40 de prieteni noi, am dezbrăcat aproximativ 25 de băieți la bustul gol, am sărit până dimineața. Trăiesc la maxim, îmi place să fac poze, îmi place să mă distrez cu ei, îmi place să pup oamenii random în public, trăiesc viața, că alta n-am!”, a declarat Emil Rengle pentru cancan.ro.

Mai mult decât atât, acesta a explicat cum se simte festivalul prin ochii fostului său coleg de la Survivor România, Cătălin Zmărăndescu. Sportivul nu a mai participat niciodată la un asemenea eveniment.

„Trăiesc prin ochii lui Cătălin Zmărăndescu ca prin ochii unui copil de cinci ani, energia și vibrația unui festival! Este incredibil că acest om la vârsta lui frumoasă se bucură ca un copil de tot ce i se întâmplă. Are nevoie de ajutorul nostru, că e un copil mic!”, a declarat el.

Sursă foto: Emil Rengle/Facebook