Emil Rengle s-a înscris la America’s Got Talent. Când va fi difuzat show-ul de peste Ocean

Câștigătorul al show-ului Românii au talent 2018, Emil Rengle, s-a înscris la ediția a doua a America’s Got Talent: The Champions. El va concura împotriva celor mai talentați participanți ai show-urilor Got Talent din toată lumea.

După ce a câștigat în România, Emil Rengle își încearcă norocul în America în competiția care îi aduce față în față pe cei mai buni entertaineri de pe tot globul. La ediția a doua a show-ului America’s Got Talent: The Champions vor participa câștigători, finaliști, semifinaliști și câștigători ai premiului de popularitate din show-urile Got Talent din toată lumea.

„Nu mai este un secret. Sunt încântat să anunț că voi participa în sezonul 2 al show-ului America’s Got Talent: The Champions. Cine îmi ține pumnii?”, a scris Emil Rengle pe Facebook.

Filmările au avut loc deja în luna octombrie, iar emisiunea va fi difuzată de NBC începând cu 6 ianuarie 2020.

Jurații show-ului sunt Simon Cowell, creatorul francizei GOT, Howie Mandel, Heidi Klum și Alesha Dixon.

Emil Rengle este singurul român înscris în competiția GOT The Champions. După succesul de la Românii au talent 2018, unde a câștigat atât marele premiu, cât și premiul de originalitate, Emil Rengle a participat la show-ul FERMA – Un nou început.

Vezi și VIDEO: Emil Rengle, premiat de Vorbește lumea