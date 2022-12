Emily Burghelea a aflat de la medicii din Dubai data exactă a nașterii copilului

Aflată în ultimul trimestru de sarcină, Emily Burghelea a petrecut recent o vacanță în Dubai. După ce s-a bucurat de plajă, alături de familia ei, ceatoarea de conținut a trecut printr-o situație neașteptată la întoarcerea spre casă.

Citește și Urmărește primul sezon din CLANUL integral pe VOYO

Emily Burghelea a povestit totul pe contul ei de Instagram, menționând că a fost la un pas de a rămâne în Dubai până la nașterea copilului.

„Am fost la un pas să rămânem blocați în Dubai, dar după un drum lung, plin de peripeții, am reușit să ajungem cu bine acasă, unde este cel mai bine! Nu am fi reușit să ne bucurăm de un final fericit dacă nu am fi fost extrem de uniți, în tot haosul creat am încercat să ne păstrăm calmul, nu ne-am pierdut răbdarea și cel mai important nu ne-am pierdut încrederea în Dumnezeu! Am acționat rațional și rapid, mai rapid decât s-ar fi așteptat oricine! Am simțit că timpul se dilată pentru mine, am simțit că toți îngerii păzitori dau din aripi și zboară în jurul meu, îmi deschid ușile și mă ajută să ajung în timp util la locul potrivit ca să iau avizul…





În timp ce eu alergam între spitale Andrei vorbea cu toți oamenii din aeroport, le arăta avizul din România, încerca să le explice că numărul de săptămâni nu a fost niciodată exact și poate fi cuprins între 31 și 36 cât spuneau ei că am…

Înainte să ajung la medic, înainte să am un răspuns concret din partea unui doctor din Dubai cu privire la numărul de săptămâni, ei m-au banat pentru toate liniile aeriene, nu doar că nu aș fi putut să zbor cu zborul pentru care aveam rezervare, nu aș mai fi putut să zbor deloc din Dubai spre casă, cu nicio companie aeriană dacă nu aș fi venit cu hârtia pe care scria negru pe alb că bebe are mai puțin de 34 de săptămâni!

Măcar acum știu când o să nasc! Conform medicilor din Dubai, pe 31 ianuarie!

Voi ce credeți? Au estimat bine, o să nasc mai devreme, mai târziu sau ce credeți că se mai poate întâmpla în perioada aceasta…?

Am ajuns cu bine și asta este tot ce contează! Bine măcar că nu am născut în aeroport, de la emoții! Aveam toate șansele! ”, a povestit ea pe Instagram.

Unii urmăritori au considerat că nu și-a ales prea bine perioada pentru vacanță: „Era mai bine sa evitați tot tamtam-ul ăsta; „Chiar m-am întrebat cum te-au lăsat sa te îmbraci în avion. Burtica este mare, la fel și riscul de a naște în avion. Bine ca ai ajuns cu bine acasă”; „Propun un reality show : “Keeping up with Emily” Kardashiencele ar fi geloase că n-au o viață așa palpitantă”.

Emily a ținut să ofere explicații și le-a răspuns internauților: „Chiar cred că aveam nevoie de o vacanță, mai ales că nu am plecat nicaieri, am avut licență. Activitate non stop, dacă nu ne-am fi relaxat acum, atunci când? Când vine bebe nu o să mai fie așa ușor….”, a scris ea.

Sursă foto: Instagram/ emilyburghelea

Vezi și: Petrecere de Crăciun în spațiu