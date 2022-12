Emily Burghelea a ajuns, de urgență, la spital: „Ar fi fost teribil”

Emily Burghelea este însărcinată cu cel de-al doilea copil, iar medicii preconizează că va naște la sfârșitul lunii ianuarie. Cu toate că mai are de așteptat până să îl cunoască pe noul membru al familiei, contracțiile dinaintea nașterii au început să apară. Vedeta a ajuns de urgență la spital, având probleme inclusiv cu fiica sa, Amedeea.

Emily Burghelea nu trece, momentan, printr-o perioadă prea fericită! Vedeta, deși este însărcinată cu cel de-al doilea copil, are parte de multe probleme. În cursul zilei de ieri, blondina a simțit că va naște prematur, motiv pentru care a mers de urgență la spital.

Pentru că nu erau suficiente problemele pe care fosta fată de la Vorbește Lumea le are în cea de-a doua sarcină, fiica lui Emily suferă de o răceală, prezentând simptome precum temperatură și dureri:

„Ame (Amedea, fiica sa, n.r.) a avut febră toată noaptea, iar de dimineață am început să am contracții. Contracțiile se vor diminua de la perfuzii, colul este închis, deci bebe mai are de stat. Sincer, dimineață m-am întrebat dacă today is the day (dacă astăzi este ziua în care o să nască, n.r.), dar se pare că sunt Braxton Hicks (dureri de travaliu false, care pot fi resimțite în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină, n.r.)”, a spus ea pe Instagram.

Ba mai mult, Emily Burghelea a fost speriată de faptul că ar putea naște prematur în aceste momente, când fiica sa cea mare este bolnavă. Ba mai mult, blondina a recunoscut că Amedea își dorește enorm să își întâlnească fratele.

„Ar fi fost teribil să vin acasă cu bebe și să fiu nevoită să-l izolez de Amedea. Cum să o țin departe de frățiorul ei când ea de abia îl așteaptă”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea va avea băiat



Emily Burghelea le-a dezvăluit fanilor săi de pe Instagram că va deveni mamă de băiat în viitorul apropiat. Aceasta nu a dat vestea oricum, ci printr-un adevărat spectacol! Andrei, iubitul fostei vedete de la Vorbește Lumea, a ținut în mână un tub plin cu vopsea albastră, pe care a împrăștiat-o peste tot:



