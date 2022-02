Emily Burghelea, de urgență cu fetița la spital: "A fost prima dată când nu a putut să respire"

Emily Burghelea a ajuns la urgențe cu micuța ei, Amedea, pentru că fetița nu mai putea să respire.

Vedeta a postat pe pagina de Instagram, la secțiunea stories, o poză din spital și ulteior i-a anunțat pe urmăritori că a ajuns la medic cu fiica ei:

”Am mers la spital exact la timp! Am făcut cea mai bună alegere să merge la urgențe înainte ca simptomele să se agraveze…A fost pentru prima dată când Amedea nu a putut să respire din cauza nasului înfundat care nu s-a desfundat nici cu batista bebelușului, nici cu spray nazal. Mi-a fost frică toată noaptea că o să se sufoce, am păzit-o ca pe butelie”, a spus Emily Burghelea, pe InstaStory.

Ulterior, alături de o poză cu fetița ei, a scris:

"M-a intrebat astăzi cineva pe Instagram dacă atunci când bebelușul pătește ceva devin irascibilă și panicată. ????????‍♀️





Ei bine, când Amedea pătește ceva, se activează in mine un instinct și indiferent de cum mă simt, indiferent cât de obosită sunt, am o adrenalina in sânge care mă face sa fiu prezentă, extrem de puternică și implicată!





Nu cedez sub presiune. Dimpotrivă, acționez lucid și rațional. Nu dau voie nervilor sa mă facă irascibila și nu mă panichez, pentru ca ea depinde de mine! Na, de mine și de @iubitul_lui_emily dar… mai mult de mine ???????? așa ca nu am de ales, TREBUIE SĂ FIU PUTERNICĂ! ???????? Sunt responsabilă pâna la Dumnezeu de fiecare fir de păr din capul ei și conștientizez asta!





Este ușor să cedezi presiunii, presiunea este mare și noi suntem femei, suntem sensibile însă pe mine, postura de mama m-a învățat că înauntrul meu exista o versiune a lui Emily care indiferent de situație, rămâne în picioare.. pentru puiul ei! ♥️





P.S. Amedea se simte mult mai bine acum, am fost cu ea la doctor de la primele simptome și a primit tratamentul corespunzător pentru roșu în gât și nas înfundat! Nu am dormit aseară de frică să nu se sufoce, am trecut cu bine peste o noapte grea și ne punem încet, încet pe picioare! ♥️???????? I love you, baby!"

INSTAGRAM: EMILY BURGHELEA

