Emily Burghelea, în lacrimi pe Instagram. „Am ajuns la limita puterilor”

Emily Burghelea și-a îngrijorat fanii de pe Instagram după ce a postat o fotografie în care apare plânsă, cu machiajul întins. Se pare că vedeta ar suferi de depresie postnatală.

Viața de mamă nu este ușoară, mai ales când trebuie să te ocupi și de carieră. Emily Burghelea pare că trece prin momente dificile din cauza acestei situații, tocmai pentru că nu știe cum să se împartă și cum să facă față stresului.

Vedeta a postat pe Instagram o fotografie în care apare plânsă: “M-am descarcat după ce am ajuns la limita puterilor. Cred ca am nevoie de un psiholog”, a scris aceasta. Ulterior, a explicat pe InstaStory care sunt motivele și de ce simte că cedează. “Am trecut prin niște clipe în care simțeam nu mai pot. Am plâns până nu am mai putut. S-a instalat o presiune asupra mea: grija pentru casă, grija pentru cei din jur, începerea facultății. Nu este prima oară când pățesc asta. Din păcate depresia post-partum afectează multe femei”, a spus Emily.





De asemenea, și responsabilitatea de mamă o aduce în situații disperate, fetița ei fiind în stadiul în care îi cresc dințișorii. Vedeta spune că cel care o ajută să iasă din aceste stări este soțul ei.

Sursă foto: Instagram