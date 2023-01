Emily Burghelea, probleme de sănătate la câteva zile de la naștere

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute persoane publice, având o prezență impresionantă atât în mediul online, cât și în platourile de televiziune. Mai mult decât atât, vedeta se bucură și de iubirea necondiționată a unei familii care de 5 zile s-a mărit cu un membru.

Emily Burghelea a născut vineri, 20 ianuarie 2023, un băiat perfect sănătos. Imediat după ce l-a adus pe lume, influencerul a postat pe Instagram o serie de fotografii absolut minunate în care este surprinsă atât ea cu bebelușul, dar și partenerul ei, Andrei.

La doar 4 zile de la naștere, Emily a oferit un interviu pentru FANATIK, acolo unde a recunoscut că nu se simte deloc bine. Vedeta se confruntă cu febră, frisoane și are mai multe răni la nivelul sânilor din cauza faptului că nu poate alăpta corespunzător.

„Îmi e foarte rău. Am febra laptelui. Am frisoane, febră, sâni angorjați, e groaznic. Este destul de dificil. Sânii sunt foarte tari, iar bebe nu poate să sugă la pompă, nu iese laptele și deja am răni”, a declarat Emily Burghelea.

Înainte de a se afla concret care sunt problemele cu care Emily Burghelea se confruntă, soțul ei a postat pe Instagram un mesaj în care motivează absența blondinei de pe rețelele de socializare:

„Emily Burghelea are temperatură, e foarte speriată, de aia nu postează”, a ținut să îi informeze Andrei pe internauți.

Ulterior, Emily Burghelea a spus pe InstaStory că mulțumește tuturor celor care i-au transmis mesaje și a cerut sfatul urmăritorilor cu privire la „Febra laptelui”. Aceasta s-a documentat, a ascultat părerile internauților și a aflat care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a remedia problema de sănătate.

