Emma Heming, declarație de dragoste pentru Bruce Willis: “Îl iubesc atât de mult încât doare!”

Emma Heming Willis a postat un mesaj emoționant pe contul de Instagram, în care le-a amintit fanilor cât de mult își apreciază soțul.

Familia lui Bruce Willis trece prin momente grele după ce actorul de 67 de ani a fost diagnosticat cu afazie, o boală provocată de leziuni la nivelul creierului survenite în zonele care controlează limbajul. Starul din “Greu de ucis” s-a retras din actorie ca urmare a acestui diagnostic.

Emma Heming (43 de ani) îi este alături actorului și încearcă să fie tare de dragul celor două fiice pe care le are cu Bruce. Cei doi s-au căsătorit în 2009 și formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. Bruce și Emma au două fiice: Evelyn (7 ani) și Mabel (10 ani).

Fotomodelul a postat recent la InstaStories o fotografie de arhivă în care-și îmbrățișează soțul și-l sărută pe obraz. “Îl iubesc atât de mult încât doare”, a scris Emma pe Instagram, potrivit People.

Într-o altă postare, soția lui Bruce Willis le-a amintit fanilor de ce s-a îndrăgostit de el.

“Motto-ul meu este să nu lași frica să te oprească. Motivul? Pentru că frica m-a oprit în mod constant. Acesta este un alt motiv pentru care m-am îndrăgostit de soțul meu. Pe el frica nu l-a oprit niciodată. Adică ce nivel superior de încredere e necesar ca să cânți alături de The Temptations? Poți spune ce vrei (și câți nu au făcut-o), dar tipul ăsta a fost condus întotdeauna de pasiunea lui și nu i-a lăsat niciodată pe oamenii negativiști să-l oprească. Am atât de mult respect, dragoste și admirație pentru acest om. Bucurați-vă de acest moment care vă va topi inimile”, a scris Emma, care a postat un clip în care Bruce Willis cântă pe scenă cu cei de la The Temptation.

Ce este afazia, boala de care suferă Bruce Willis

Boala de care suferă Bruce Willis afectează abilitățile unei persoane de a vorbi, scrie și înțelege limbajul, scris sau vorbit. De obicei, spun specialiștii, aceasta se manifestă în urma unui accident vascular cerebral sau a unei răni suferite la cap. O sursă apropiată familiei a dezvăluit pentru People că soția actorului a fost dărâmată de diagnosticul primit de Bruce Willis.

“A fost greu pentru Emma. Nu e ușor să îți vezi soțul degradându-se...Și fetele lor sunt încă tinere. Emma trebuie să le țină împreună. Ea colaborează cu mai mulți specialiști pentru a-și ajuta soțul și a mers cu el la cei mai buni medici”, a declarat sursa apropiată familiei. Soția lui Bruce Willis a decis ca acesta să aibă în permanență o asistentă.

Fotografii: Getty Images