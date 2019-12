EXCLUSIV: 20 de poveşti de Crăciun ale vedetelor PRO TV. Irina Rimes şi Crăciunul la Polul Nord

O vedetă PRO TV îţi spune o poveste de Crăciun. Propria poveste de sărbătoare.

Aşa că tu pregăteşte bradul, iar noi venim cu un cadou: povestea vedetei tale preferate! Azi stăm de vorbă cu Irina Rimes, antrenoare la Vocea României şi una dintre revelaţiile muzicii româneşti din ultimii ani.

Crăciunul cu un Moş scump la vedere, dar cu săniuş şi zăpadă până la genunchi

Chiar dacă mărturiseşte că nu a avut parte în primii ani de Crăciunuri ca in filme - cu Moş care face “ho-ho-ho”, şosete atârnate de şemineu şi munţi de cadouri, Irina Rimes tot a trăit ceva...de poveste în sărbătorile copilăriei. Zăpada care era până la genunchi, acoperea totul exact ca în basme. Artista spune că: “eu cu asta asociez Crăciunul. Cu zapadă! Multă de tot! Eu am copilărit la Izvoare, în nordul Republicii Moldova, iar acolo Moşu’ vine mai rar, probabil rămâne înzăpezit, haha. De fapt, Moşu’ venea la grădiniţă şi mai puţin acasă în ziua de Crăciun. La noi în zonă, e înainte de toate sărbătoare religioasă.”

Foto: Irina, în copilărie, la o serbare de Crăciun

Foto: Irina Rimes, în copilărie, alături de părinţi



Foto: Irina, în copilărie, alături de învăţătoare

Şi dacă tot avea parte de zăpadă, Irina îşi aminteşte că o uita Dumneze cu orele la săniuş. “ Şi ce e amuzant e că eu ştiam clar că vine Crăciunul când mă striga mama să vin în casă că începe <Singur acasă>.”

În rest, Crăciunul mai însemna pentru Irina de ieri “bomboane, foarte multe bomboane, clementine şi masa de sărbătoare cu toată familia”, care în general se organiza seara. Ce e interesant pentru români, care au Crăciunul pe 25 decembrie, e că pentru Irina, mai ales în copilărie, Crăciunul înseamnă 7 ianuarie-sărbătorit pe rit vechi în Republica Moldova.

Crăciunurile epice sunt, cum altfel, dacă nu cu muzică?

De Crăciun însă, ce i-a plăcut cel mai mult Irinei, a fost să meargă la colindat. Cele mai frumoase sărbători le-a avut ca adult, când “am fost cu prietenii, până dimineaţă, să cântăm colinde. Eram, cum altfel, cu zăpada până la genunchi, uzi până la piele, cu ukulele în maini-şi cu mâinile degerate, normal. Ne curgea nasul, eram îngheţaţi de frig, dar chiar a fost epic.”





Foto: Irina, Crăciunul trecut, la Polul Nord



Crăciunul la Polul Nord, cu mâncare tradiţională

Şi dacă tot asociază sărbătorile cu zăpadă, unde putea să ningă mai mult şi mai tare, dacă nu la Polul Nord? Irina Rimes povesteşte că: “acum doi ani am făcut sărbătorile în Siberia, la nişte rude, am călcat la Cercul Polar şi am înghetat ca niciodată în viaţa mea. Era un frig, nu îţi imaginezi. Nu stăteam prea mult afară, câteva ore, cât durează ziua la ei, cel mai mult rămâneai tot în casă. Am şi gătit acolo, tot mâncare tradiţională, de la noi din Republica Moldova-borş scăzut şi carne de porc.”

Video: Irina, Crăciunul trecut, la Polul Nord

Acestea sunt amintirile de sărbătoare ale Irinei Rimes. Până la urmă, când e vorba de Crăciun, totul se poate transforma într-o poveste!





FOTO: ARHIVĂ PERSONALĂ