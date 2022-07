Familia Sterp a fost jefuită! Culiță ar fi rămas fără 300.000 de euro: „Oferim recompensă”

Iancu Sterp a postat pe YouTube, în urmă cu doar câteva ore, un clip video prin care anunță că familia lui a fost jefuită și că fratele lui, Culiță, ar fi rămas fără 300.000 de euro.

Potrivit lui Iancu Sterp, în casa lor au intrat hoții, pe când nimeni nu se afla în locuință, iar aceștia au plecat cu un seif care cântărea aproxiamtiv 100 de kilograme.

„Acum două săptămâni am fost la mare doar un weekend. Geta a rămas acasă singură, iar luni seară a plecat la facultate. Cineva a știut că nu mai este nimeni acasă, eu mă gândesc că s-ar putea să fie dintre apropiați sau cineva care ne urmărea casa. Altfel nu pot să îmi explic cum și-a dat cineva seama. Ne-am expus viața de multe ori pe internet, am devenit un pic mai cunoscuți, dar nu este ăsta un motiv bine întemeiat. Sora mea, Geta, când a rămas acasă, nu a postat unde este. Tot cineva apropiat a intrat și a făcut lucrul ăsta, de aceea am nevoie de un mic indiciu. Nu ne gândeam că ni se putea întâmpla așa ceva. Să nu aveți încredere nici în prieteni”, a spus Iancu Sterp.

Iancu Sterp afirmă că familia lui va oferi 20.000 de euro recompensă celui care ajută la prinderea hoților, iar Culiță ar fi anunțat că plusează cu încă 5.000 de euro. Astfel, recompensa este 25.000 de euro!

„Pentru cei care nu știți, în urmă cu vreo două săptămâni am fost plecați de acasă, iar cineva ne-a spart casa. Bănuim noi că au fost mai mulți indivizi, cel puțin doi sau trei. Au luat un seif de peste 100 de kilograme, era foarte greu pentru un om să îl scoată din casă. În acest clip vreau să ating câteva aspecte pe care mama și Geta nu le-au menționat în vlog-ul trecut. Cel mai important, noi, familia Sterp, oferim 20.000 de euro celui sau celor care ne pot da un indiciu care să ne poată duce la hoți, să recuperăm o parte din bani. Nu vreau să primesc mesaje la caterincă, e foarte serios vlog-ul ăsta. E ultima carte pe care o putem juca noi, să mai descoperim ceva. În seiful ăla erau foarte mulți bani, majoritatea aparțineau fratelui meu Culiță. Doar el știe cât doarme departe de casă, mănâncă prin benzinării și câtă oboseală pentru bani. Nicio meserie din lume nu e ușoară și în toate trebuie să investești bani și timp. Noi, dacă am putut, am făcut bine cui ne-a ieșit în cale, cu puțin sau mult. Dumnezeu ne-a ajutat să mergem tot înainte, chiar dacă nu o să descoperim hoții. Noi poate o să facem de 100 de ori mai mult, dar oamenii care ne-au luat banii o să îi cheltuie pe toți și iar o să apeleze tot la această variantă de a fura. La un moment li se va înfunda toată mascarada și vor ajunge rău. Ați văzut și voi cât de greu e să muncești pentru bani. Scopul nostru nu e să băgăm pe nimeni în pușcărie, ci este să mai recupeărm ceva din ce ni s-a luat, din ce e al nostru. O să răspund acolo unde cred eu că e seriozitate”, a mai spus Iancu Sterp.

