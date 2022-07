Fascinează cu frumusețea ochilor. Vedete din România care te cuceresc cu o simplă privire: "Tulburătoare!"

E cea mai sexy femeie din lume, dar a fost înșelată de soț! Emily Ratajkowski se pregătește de divorț

Mulți spun că e cea mai sexy femeie din lume, însă asta nu l-a împiedicat pe soțul ei să o înșele. Emily Ratajkowski, care are un bietel de un an cu Sebastian Bear-McClard, se pregătește de divorț, potrivit publicației Page Six.