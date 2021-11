Fetița Serenei Williams, apariție adorabilă pe covorul roșu! Micuța s-a asortat perfect cu mama ei

Serena Williams și fiica ei, Olympia, au fost în centrul atenției la premiera peliculei “King Richard”. Filmul spune povestea de viață a lui Richard Williams, tatăl și antrenorul de tenis al celebrelor jucătoare Venus și Serena Williams.

Serena Williams (40 de ani) a pășit pe covorul roșu alături de soțul ei, afaceristul Alexis Ohanian, și de fetița lor, Olympia.

Cele două și-au asortat ținutele și au purtat salopete negre din colecția de primăvară a designerului David Koma. La patru ani, micuța Olympia este deja obișnuită cu aparițiile pe covorul roșu sau în reclame.

“Ce familie frumoasă! Olympia este adorabilă!”, “Alexis este un bărbat tare norocos”, “Sunteți o inspirație pentru noi toți”, “Sunteți adorabili!”, “Fetița asta va fi mortală, la fel ca mama ei”, sunt câteva dintre comentariile postate de internauți. Imaginile postate de Serena au adunat peste 300.000 de like-uri.

Serena și soțul ei, Alexis Ohanian, s-au căsătorit în 2017 și în același an, în septembrie, a venit pe lume și Olympia. Fetița a avut complicații la naștere, iar Serena a fost la un pas de moarte. „Am fost aproape de moarte după ce am născut-o pe Olympia. Deși am avut o sarcină destul de ușoară, fiica mea s-a născut de urgență, prin cezariană, după ce bătăile inimii sale au scăzut semnificativ în timp ce aveam contracții. Operația a decurs cum trebuie și, înainte să realizez, Olympia se afla în brațele mele. A fost cel mai uimitor sentiment pe care l-am simțit în toată viața, însă la doar 24 de ore au urmat șase zile de incertitudine”, povestea tenismena la începutul anului 2018.

