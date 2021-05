Fiica lui Gordon Ramsay, Holly, traumatizată după ce a fost abuzată de două ori la 18 ani

Nu-i vine ușor să vorbească despre cea mai întunecată perioadă din viața ei, dar o face în scop terapeutic. Holly, al doilea copil al celebrului bucătar Gordon Ramsay, a dezvăluit cum s-a ales cu tulburări de stres posttraumatic după ce a fost abuzată la vârsta de 18 ani.

Holly Anna Ramsay are 21 de ani și are deja trei afecțiuni care necesită multă terapie și înțelegere din partea celor din jur. Fiica bucătarului Gordon Ramsay a dezvăluit că a fost nevoită să renunțe la facultatea de arte și design după ce a început să aibă stări de anxietate pe care atunci nu știa de unde provin.

„Ieșeam mult, lipseam de la școală. Mergeam prea mult în club, nu mă simțeam prea bine. Mă luptam și mai mult, dar nu am observat deoarece credeam că e o mahmureală sau muncă prea multă”, a dezvăluit Holly în podcastul ei, 21 & Over.

După primul an de studii s-a internat într-o clinică specializată, unde a fost diagosticată cu tulburare de stres posttraumatic, anxietate și depresie. La originea acestor afecțiuni au stat cele două agresiuni sexuale pe care Holly le-a trăit la 18 ani.

Nu a spus nimănui ce s-a întâmplat și a dus această povară de una singură, fără să realizeze că asta o va afecta mai târziu.

„Am închis-o într-o cutie în străfundul minții mele și am încercat să o scot la capăt cât de bine am putut. De atunci am fost la terapie de trei ori pe săptămână. Acum am trei diagnostice pe care le duc cu mine”, a mai spus Holly.

Tânăra spune că a reușit să-și revină din punct de vedere emoțional cu sprijinul familiei sale: tatăl Gordon, mama Tana și cei 4 frați ai ei.

În prezent, Holly Ramsay studiază la Colegiul de modă și design Condé Nast.

