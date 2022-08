Fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri incredibile după ce s-a apucat de OnlyFans: „Mi-a zis să iau o pastilă”

Charlotte, fiica adoptată de Ilie Năstase, vine cu noi acuzații dure la adresa tatălui ei, la aproximativ o lună după ce toată presa a notat că tânăra s-a apucat de OnlyFans

La acea vreme, Charlotte afirma că Ilie Năstase a făcut-o să posteze materiale interzise minorilor pe celebra platformă: „Ideea o aveam de ceva timp în minte, dar o discuție mai aprinsă pe care am avut-o cu tatăl meu m-a determinat să fac acest pas. Mi-a zis ceva de genul să fac orice pentru a câștiga bani, dar în cuvinte mai urâte. Eu nu mi-am mai văzut tatăl de la aniversarea celor 18 ani ai mei, adică de acum 14 ani. L-am întrebat când o să ne mai vedem și mi-a răspuns că o să-l mai văd o dată până moare. Am vorbit cu Amalia Năstase chiar și când mi-am făcut cont pe OnlyFans și m-a încurajat. Mi-a spus: «Du-te și fă o grămadă de bani»”.

Acum, într-un interviu pentru Click, Charlotte Năstase a lansat noi acuzații dure la adresa tatălui ei, despre care spune că a îndemnat-o să se sinucidă.

„Sunt mândră că sunt fiica lui. Dar se pare că el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă ca eu nu am o viață! Îmi tot zice așa de vreo doi ani. Prima dată mi-a zis asta pe 24 decembrie 2020. Mi-a zis și acum trei luni, așa că am decis să nu mai încerc cu el, dacă tot o ține așa, ca să mă sinucid de fiecare dată, nu face decât să mă rănească! În perioada COVID-ului i-am cerut să mă ajute cu chiria și el mi-a trimis 600 de dolari pe lună! Ca de Crăciun să vină să-mi spună să mă sinucid?! Dacă e vorba de bani, atunci cum se face că, în același timp, el i-a trimis fratelui meu mii de dolari în fiecare lună?! Deci nu prea cred că e vorba neapărat despre bani. El a zis clar în înregistrare: «Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău». Ca să fiu sinceră, eu cred că el pur și simplu nu vrea să mai aibă de-a face cu mine, nu știu de ce pe mine întotdeauna tatăl meu m-a dat la spate, m-a părăsit. E jenant să ai așa un tată, o persoană incredibilă, așa un mare sportiv și el nici nu vrea să mă vadă! Să spună așa lucruri și să-și lase propria fiica de izbeliște! Dar am supraviețuit și, în sfârșit, sunt fericită”, a spus Charlotte, fiica adoptată de Ilie Năstase.

