Fiica lui Nicușor Dan s-a îmbolnăvit de Covid-19. Anuțul făcut de primarul general

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că fiica sa în vârstă de 4 ani s-a infectat cu coronavirus. Edilul spune că nu sunt motive de îngrijorare și că s-a izolat pentru 14 zile.

Nicușor Dan a anunțat pe rețelele sociale că a fost nevoit să se izoleze de restul familiei și de persoanele cu care lucrează, deoarece fiica lui a fost diagnosticată cu Covid-19. Într-o postare de Facebook, edilul general a explicat care este starea de sănătate a fetei.

„Fetița mea, Aheea a ieșit pozitivă la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de îngrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie să stau în izolare 14 zile (de la testul ei) până vineri, 30 aprilie. Voi continua să-mi îndeplinesc obligațiile de primar lucrând de acasă. Multă sănătate tuturor!”, a dezvăluit edilul.

Nicușor Dan a mai intrat în autoizolare și în octombrie 2020. Atunci, edilul s-a întâlnit față în față cu premierul Ludovic Orban, care fusese la o dezbatere televizată cu o persoană confirmată ulterior cu coronavirus.

„Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor TV, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu vești bune, sper”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, la vremea respectivă.

Fotografii: Agerpres

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotunde cu Vlad Voiculescu: "Ministerul Sănătății e în colaps"