Fiul Corneliei Catanga, Alex Pădureanu, s-a logodit cu iubita lui din America

Zi emoționantă pentru familia lui Aurel Pădureanu. Fiul său și al regretatei Cornelia Catanga, și-a oficializat relația cu iubita sa. Alina și Alex Pădureanu vor face nunta la 6 luni de la moartea marii interprete de muzică lăutărească.

Cornelia Catanga visa să-și vadă fiul căsătorit. Vorbea cu patimă despre asta încă din 2019, când cei doi plănuiseră nunta. Însă, evenimentul va avea loc abia acum, la 6 luni de la moartea artistei.

La 17 august, cei doi s-au logodit și au făcut marele anunț pe rețele sociale. Alina a fost cea care a dat de știre că au făcut pasul cel mare.

Alina Pădureanu s-a născut peste Ocean și trăiește în California. După nuntă, care va ava loc în România, cei doi plănuiesc să se mute împreună în SUA.

Alexandru Pădureanu (25 de ani), care este muzician, la fel ca părinții lui, a dezvăluit, în 2019, câteva lucruri neștiute despre iubita lui.

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America! Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică. Am cântat în faimosul club din lume, la Blue Not», invitat de cel mai mare trompetist din lume, Arturo Sandoval. Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi”, povestea Așexandru pentru click.ro.

Cornelia Catanga s-a stins din viață în martie 2021, la vârsta de 63 de ani. Artista fusese internată în spital cu Covid-19.

Fotografii: Facebook Alex Pădureanu

