Fiul Corneliei Catanga, mesaj dureros după înmormântarea mamei sale: “Nu respir fără tine...”

Alexandru Pădureanu suferă cumplit după moartea mamei sale și postează mesaje dureroase și poze cu Cornelia Catanga pe pagina sa de Facebook.

Cornelia Catanga a murit vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar din Capitală. Cântăreața de muzică lăutărească avea 63 de ani și fusese diagnosticată cu Covid-19. Din cauza stării critice și a comorbidităților, artista s-a stins pe patul de spital.

La câteva zile de la înmormântare, fiul artistei a postat un mesaj dureros pe pagina de Facebook. “Mami meu, iubirea mea sufletul meu Regina mea... !!!!!!! Turturica mea....nu respir fără tine.....”, a scris Alexandru.



Mami meu, iubirea mea sufletul meu Regina mea... !!!!!!! Turturica mea....nu respir fără tine..... Publicată de Alex Pădureanu pe Duminică, 28 martie 2021

La câteva ore distanță, fiul regretatei artiste a revenit cu un nou mesaj. “Mi-ai rupt inima din mine, măicuța meaaaaa , m-ai ofticat de tot !!! Numai pott.....nu stiu ce sa mai zic............ numai potttttttttt.... plang... zbier...”, a scris tânărul. Prietenii virtuali l-au încurajat și i-au lăsat mesaje de susținere.

Alexandru Pădureanu trăiește în America de câțiva ani

Alexandru Pădureanu are 24 de ani și a studiat muzica clasică, lăutărească și jazz. În prezent, fiul Corneliei Catanga și al lui Aurel Pădureanu trăiește în America, alături de o româncă stabilită peste Ocean.

”Nu mai pot mânca, nu mai pot dormi nopţile, de dorul lui. Am slăbit cam 13 kilograme, din momentul în care am aflat că pleacă. Eu i-am făcut bagajele, plângând, nici nu ştiam ce să îi mai pun în valiză, ca să nu îi lipsească nimic. Alexandru este mândria mea şi a soţului meu, Aurel Pădureanu. Este un pianist talentat, însă în România nu îi este recunoscut talentul, aşa că a plecat din ţară, cu speranţa că va ajunge star. Vorbim la telefon, însă îl vreau lângă mine. El m-a ajutat şi când mi-a fost rău şi am ajuns pe patul de spital, în urmă cu câteva luni, din cauza unor probleme cu tensiunea. Nu voi merge după el. Ce să fac acolo? Dacă treci graniţa, nu te mai recunoaşte nimeni, aici sunt artistă apreciată”, declara Cornelia Catanga, în 2019, pentru Click!, după ce fiul ei a plecat în America.

Fotografii Agerpres/ Facebook Alex Padureanu

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro!

Vezi și VIDEO: Supă rapidă de pește