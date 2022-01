Fiul lui Ștefan Bănică Jr., despre prima afacere deschisă din proprii săi bani

Bucurie mare în familia lui Ștefan Bănică Jr. Fiul său și-a deschis prima afacere din banii strânși de el.

Așchia nu sare departe de trunchi! Așa tată, așa fiu! Ștefan Bănică Jr. a fost mereu un tată grijuliu și rațional, iar educația și apropierea pe care le-a oferit-o copiilor lui a fost întotdeauna pe primul plan. Dovadă că fiul său, Radu Ștefan Bănică este, fără doar și poate, un tânăr foarte ambițios, ce-i seamănă leit la caracter. Acesta i-a uimit pe toți în acest weekend cu deschiderea primei lui afaceri, o cafenea frumoasă situată chiar în centrul Capitalei.

„Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-au împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și de ce nu, un pahar de prosseco", a scris cu entuziasm Radu Ștefan Bănica pe pagina lui de Instagram. Postarea surprinde câteva imagini din fața cafenelei sale, dar și din interiorul ei.

Citește și: Priyanka Chopra, apariție fermecătoare în Vanity Fair! Actrița a făcut destăinuiri despre relația cu Nick Jonas

Din videoclipul realizat cu interiorul se poate vedea cât de caldă și primitoare este ambianța localului. Mobilierul ales, culorile pereților, iluminarea, dar și ferestrele mari cuceresc pe loc fiecare vizitator care călca pragul cafenelei.

În curând, mai exact pe 7 februarie, Radu Ștefan Bănică va împlini 20 de ani. Tânărul se bucură deja de un palmares de invidiat, jucând în cadrul unui număr impresionant de spectacole de teatru.

Radu Ștefan Bănică se mai poate lăuda cu participarea la numeroase emisiuni televizate și concerte susținute alături de tatăl său. În paralel, Radu mai câștigă și din asocierile de imagine cu mai multe branduri apreciate din industria de fashion și nu numai.

Cu toate că Radu Ștefan Bănică este implicat în atât de multe proiecte, fiul artistului studiază: "Am început al doilea an universitar la U.N.A.T.C, așa că, până la finalul acestui an, mă voi dedica facultăţii, dar de la începutul anului viitor vă asigur că vor apărea multe surprize. Cine vrea să mă urmărească, poate să-mi dea follow pe Instagram sau subscribe pe YouTube", spunea Radu anul trecut în cadrul unui interviu publicat în cadrul unei reviste de celebrități.



Radu Ștefan Bănică și-a lansat în acest weekend afacerea, iar sora lui vitregă, Violeta i-a fost aproape în acest moment fericit din viața lui. Cei doi sunt foarte apropiați, își oferă sprijin necondiționat și nu ratează nicio ocazie de a se poza împreună și a le trimite fanilor zâmbete și mesaje pline de entuziasm.

Foto: Instagram

Vezi și:

Prima intervenție a doctorului la Survivor România