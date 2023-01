Florin Piersic la 87 de ani, despre împliniri și regrete: „Doamne, câte aș mai fi putut face!”

Este unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, care și-a dedicat toată viața teatrului, filmului și publicului său. Pe 27 ianuarie, Florin Piersic a împlinit 87 de ani.

Într-un interviu acordat PRO TV, acum patru ani, Florin Piersic vorbea despre lucrurile care îl fac fericit, dar și despre regrete.

„Primul mare regret de astăzi este acela că nu am 38... Doamne, câte aș mai fi putut face! Cu toate astea, încerc să trăiesc fiecare zi cu bucurie, cu speranță. Am fost de multe ori întrebat de unde îmi trag energia. Deși aș vrea asta, nu dețin secretul tinereții veșnice. Vă spun. Când sunt pe scenă, are loc un schimb aproape palpabil de stări și sentimente între mine și parteneră, sau între mine și public”, a spus marele actor.

La 87 de ani, Florin Piersic consideră că nu a venit încă vremea să facă un pas în spate, fiindcă mai are emoții de transmis de pe scena de teatru. Pe îndrăgitul actor îl puteţi vedea pe 30 ianuarie în spectacolul „Străini în noapte” de Eric Assous, regizat de regretatul Radu Beligan şi găzduit de Teatrul Național din București.

„Atâta vreme cât publicul umple sălile de teatru, fie că e vorba de piesa Străini în noapte, fie de recitalul Florin Piersic... Pur și simplu, fie de Peer Gynt, poem dramatic, în care am alături orchestre simfonice și dirijori de marcă, cred că pentru mine nu a venit încă un asemenea moment. Din fericire, eu încă nu trăiesc din amintiri...”, a spus Piersic pentru PRO TV.

Cu soția lui, Anna Piersic (Torok). FOTO: Dan Tăuțan

Într-un alt interviu, Florin Piersic menționează rolul care i-a marcat activitatea artistică. „Cea mai mare realizare? Nu am avut nicio mare realizare.Am avut roluri pe care le-am iubit foarte tare. Rolul pe care l-am iubit cel mai tare a fost spectacolul Oameni și șoareci, a lui Steinbeck. L-am jucat ani și ani de zile, peste tot în România și afară în strinătate, la Viena, Belgrad, Budapesta, Moscova, unde l-am jucat am avut un succes extraordinar. Ori piesa aceea o datorez maestrului meu, profesorul meu de actorie, Alexandru Finți. Lui îi datorez acest rol".