Florin Zamfirescu, cuvinte grele la adresa fostei soții, actrița Cătălina Mustață

La 72 de ani, Florin Zamfirescu nu a făcut pace cu trecutul. Actorul care a fost căsătorit de trei ori, a vorbit de curând în termeni jignitori despre cea de-a treia sa soție, actrița Cătălina Mustață.

Florin Zamfirescu și Cătălina Mustață au divorțat în urmă cu 10 ani, după două decenii de mariaj. Dacă inițial despărțirea a fost pașnică, la notar, ulterior cei doi au început un conflict care nu pare a se fi stins nici azi.

Cătălina Mustață (53 de ani) s-a recăsătorit în America, în Texas. Recent, ea a anunțat că se întoarce definitiv în România. Actorul a rememorat anii petrecuți împreună și i-a adresat câteva cuvinte jignitoare.

„Eu am lăsat loc de Bună ziua!, ea nu. Ce relație să mai am cu ea, dacă nici la salut nu răspunde? Îl știu pe soțul Cătălinei, l-am cunoscut personal, este un băiat de toată isprava. Ea însă este o canalie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit. Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă”, a declarat actorul într-un interviu acordat impact.ro.

PROTV.RO a căutat-o pe Cătălina Mustață pentru un punct de vedere referitor la afirmațiile fostului soț. Vom reveni când ne va răspunde la solicitare.

Florin Zamfirescu, trei căsnicii la activ

Actorul de 72 de ani s-a căsătorit de tânăr cu o profesoară de pian care a născut un băiat. Vlad Zamfirescu este și el actor.

A doua soție a lui Florin Zamfirescu a fost actrița Valeria Sitaru, cu care are o fată pe nume Ștefana Samfira. Cei doi au fost căsătoriți 12 ani.

La începutul anilor 2000, actorul s-a căsătorit cu Cătălina Mustață, de care a divorțat după 20 de ani de căsnicie.

Acum trăiește la țară, alături de noua sa iubire, medicul Daciana Toma. Florin Zamfirescu a dezvăluit că s-a retras din actorie pentru că nu se mai vedea pe scenă și în lumina reflectoarelor la vârsta de 70 de ani.

Fotografii: Agerpres/Teatrul Odeon

Vezi și VIDEO: