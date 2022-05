Fosta soție a lui Alex Bodi, răspuns pentru Bianca Drăgușanu, după ce aceasta a numit-o „șosetă de schimb”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate vedete din România.

Aceasta a intrat în atenția publicului larg atât datorită personalității sale, cât și a modului asumat în care abordează situațiile mai puțin plăcute în care este implicată. De această dată, diva a lansat un atac dur la adresa fostei soții a lui Alex Bodi, Iulia Sălăgean.

Fosta soție a lui Alex Bodi și Bianca Drăgușanu nu se afla la primul conflict, provocat de bărbații din viețile lor. Cele două au un istoric lung de certuri, care se pare că nu s-a încheiat nici în ziua de astăzi. Recent, diva a ieșit în spațiul public și a oferit un atac dur la adresa Iuliei Sălăgean, în cadrul căruia a folosit sintagma „șosetă de schimb” pentru a o caracteriza pe rivala sa. Acum, fosta soție a lui Alex Bodi a venit cu un răspuns.

Iulia Sălăgean susține că Gabi Bădălău îi trimite mesaje și încearcă să creeze o poveste de dragoste cu ea, de mai bine de un an și jumătate. În același timp, pentru a-i oferi un răspuns replicii dure pe care Bianca Drăgușanu a lansat-o în spațiul public, mama fetiței lui Alex Bodi a menționat că nu știe cine ar trebui să fie numită „șoșetă de schimb”. În plus, ea a făcut trimitere la relațiile amoroase ale blondinei, atât din prezent, cât și din trecut.

„Cred că de un an și jumătate eu sunt curtată de Gabi Bădălău, dar eu nu am dat curs la aceste abordări. Eu nu am vină că iubitul ei nu o respectă și îmi scrie, și nu îmi scrie doar mie, că poate Gabi vorbește cu încă 20 de femei pe lângă mine. (…) E iese doar prin despărțiri, împăcări, despărțiri, împăcări … nu știu care dintre noi e șoseta. Cred că ea este șoseta, ea este luată, purtată, lăsată, iarăși luată. Asta nu s-a întâmplat doar cu Gabi, asta s-a întâmplat și cu fostul meu soț. Și el al lăsat-o și a luat-o de multe ori”, a declarat Iulia Sălăgean la o televiziune de știi mondene, despre rivala sa.

