Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, adevărul despre poza intimă cu el și Alexandra Stan

Luna mai a adus-o din nou în prim plan pe Alexandra Stan. Dar nu datorită pieselor pe care le lansează, ci din cauza unei fotografii interzise minorilor în care apare.

Tabloidele au publicat în mediul online o imagine cu Alexandra Stan topless, artista fiind ținută în brațe de Tristan Tate, nimeni altul decât unul dintre foștii iubiți ai Biancăi Drăgușanu. După ce fotografia din intimitatea celor doi s-a viralizat, bărbatul, despre care se spune că este patron de saloane de videochat, a dorit să facă lumină în acest caz.

Tristan Tate a vorbit la o televiziune mondenă despre fotografia interzisă, afirmând că nu el este cel care a dat-o către presă.

„Este o fată drăguță, am petrecut câteva săptămâni frumoase împreună, este minunată și o să-mi fie întotdeauna dor de ea, însă lucrurile nu au decurs așa cum ne-am fi așteptat. Nu știu de ce se întâmplă asta, eu nici nu sunt în România, sunt în Miami. Pozele? Cam 100 de persoane au acele poze. Ea nu este timidă. Ea voia să posteze un video cu ea făcând twerk dezbrăcată pe internet și voi credeți că pozele au fost date în presă de către mine? E ridicol! Am fost îndrăgostit de ea, am avut două săptămâni foarte frumoase, poate mi-a frânt inima”, a spus Tristan Tate.

foto: Instagram Alexandra Stan

