Fostul manager al lui Michael Schumacher acuză familia pilotului că a ascuns starea de sănătate a starului F1

Atac fără precedent al omului care l-a adus pe Michael Schumacher în Formula 1. Antreprenorul Willi Weber o acuză pe soția pilotului că a mințit în legătură cu starea reală de sănătate a septuplului campion mondial.

Willi Weber a manageriat mai mulți piloți de Formula 1 aflați la început de carieră. Printre ei și Michael Schumacher, pe care l-a adus în Marele Circ din karting, cu promisiunea de a fi un campion incontestabil.

Nu s-a înșelat în privința germanului, pe care l-a propulsat în F1 drept o mare speranță a sporturilor cu motor.

Acum, însă, antreprenorul a trimis săgeți către familia lui Schumacher, pe care o acuză că a ascuns starea reală de sănătate a acestuia. Acuzația s-a născut din frustrarea pe care a acumulat-o în timp, din cauza faptului că i s-a refuzat accesul la fostul său elev.

Managerul a dezvăluit că a încercat de zeci de ori să o convingă pe Corinna Schumacher, soția lui Michael, să-i permită să-l vadă pe pilot, încă din primele zile de la accidentul suferit la schi. Fiindcă a fost refuzat, Weber a tras concluzia că femeia avea ceva de ascuns.

„M-au ținut la distanță, spunându-mi că e prea devreme. Ei bine, acum e prea târziu. Au trecut nouă ani. Poate ar fi mai bine s-o spună pe șleau. Am putut înțelege situația inițial, deoarece am făcut întotdeauna tot ce am putut pentru ca Michael să-și protejeze viața privată. Dar de atunci am auzit doar minciuni de la ei”, a spus Willi Weber pentru Gazzetta dello Sport.

Managerul spune că a încercat să intervină pe lângă Jean Todt, fostul manager al celor de la Ferrari, însă acesta i-a dat același sfat: să aștepte momentul potrivit pentru a-l vedea pe Michael.

Willi Weber se întreabă dacă nu cumva tot ce a spus soția lui Michael, în tot acest timp, este doar o închipuire a ei sau o poveste fabricată, pentru a ascunde adevărul despre starea de sănătate a pilotului.

De fiecare dată când era întrebată, Corinna Schimacher răspundea că Michael face terapie pentru a-și reveni, la domiciliu, și că este înconjurat de toți membrii familiei.

Mai mult, Jean Todt susținea că fostul pilot este conștient și urmărește cursele din GP2 ale fiului său , Mick Schumacher.

Fotografii: Getty Images

