Fotografia de zeci de mii de like-uri postată de Anda Adam! Cum a fost surprinsă în autoizolare

Vedetele din țara noastră reușesc să ne surprindă în fiecare zi cu postările de pe rețelele de socializare, acestea fiind care mai de care mai provocatoare.

În urmă cu aproximativ 24 de ore, în această categoria a intrat și Anda Adam, care s-a lăsat fotografiată în autoizolare într-o poziție provocatoare care le-a aprins imaginația unora dintre fani, în timp ce alți internauți au pus-o la zid pe artistă.

„Te urmăream cu drag, dar în ultima perioadă numai prostii postezi. De ce nu te postezi goală?”, a fost unul dintre comentarii, la care Anda Adam a răspuns rapid: „Vrei să o fac? Nu am o problemă cu nuditatea... așa ne lasă Dumnezeu pe pământ oricum. În costumul lui Adam și Eva. U know what I mean?”.

Chiar dacă fotografia a strâns aproape 30.000 de like-uri, comentariile au fost mai mult negative. „Nu mai știi cum să-ți arăți fundul”, „Pentru o mamă, aceasta este o simbolistică dezmăgitoare” și „Fostele cântărețe de top cam au început să-și arate formele. De ce oare? Nu mai au voce? Nu mai au piese? E frumos, dar...” au scris internauții.

foto: Instagram Anda Adam

