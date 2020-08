Fotografie rară cu Lidia Buble fără sutien! Selfie-ul artistei a fost postat pe Instagram

Are doar 27 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar datorită carierei pe care o are, publicul are impresia că o știe pe Lidia Buble de o viață.

După ce s-a despărțit în urmă cu doar câteva luni de iubitul ei, Lidia Buble a decis să profite din plin de viața de burlăciță, astfel că pe rețelele de socializare le-a arătat fanilor că o ține din vacanță în vacanță. Zilele trecute, celebra artistă chiar a postat o fotografie în care apare fără sutien, având pieptul acoperit doar de un sacou care era larg deschis.

Pe lângă această fotografie, Lidia Buble a mai postat și imagini în care apare în costum de baie, ținutele alese de ea lăsând la vedere mai mult decât ar fi sperat orice fan al ei.

foto: Instragam Lidia Buble

