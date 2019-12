Fotografie rară cu Lora brunetă! Iată cum arăta artista când era doar o adolescentă

Este din Vaslui, are 37 de ani, are o carieră de success și o țară întreagă o iubește, însă puțini sunt cei care știu cum arăta Lora înainte de a devein celebră.

Zilele trecute, artista a postat pe Instagram mai multe fotografii din copilărie și din adolescență, iar mii de fani au dat like și au comentat. În una dintre poze, Lora avea șapte ani și era la școală, în timp ce în altă imagine artista este brunet și stă lângă verișorul ei.

“Era vară, verișorii veniseră în vizită și eu mă pregăteam să vopsesc balconul. Urma să cânt "Hero" (M.Carey) și E.Type-I just wanna be with you..pe repeat. Visa mult, visa frumos..Laura mea”, a scris Lora pe Instagram.

