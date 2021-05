Fulgy, băiatul Clejanilor, dezvăluiri șocante! A fost arestat în Thailanda și a plătit 15.000 de euro pentru a scăpa

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt, fără doar și poate, unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România.

Interpreții de muzică de petrecere au apărut însă destul de des și în tabloide, în special din cauza celor doi copii pe care îi au, Margherita și Fulgy. Recent, jurnaliștii de la Viva au notat că în trecut Fulgy a fost arestat în Thailanda, acolo unde a mers pentru a se relaxa, dar a dat numai de probleme.

„Eu, la un moment în viața asta, aveam niște întrebări legate de mine. Am citit cărți de dezvoltare personală, am vorbit cu psihologi, cu psihiatri. E o stare și am depășit-o. La vremea respectivă am plecat în Thailanda, în vacanță. Eram ok, nu aveam niciun gând rău înainte și niciun fel de problemă. Am plecat cu gândul de a mă distra și de a vizita. Cum am ajuns acolo, am primit mesaj că e interzis consumul de droguri, iar violența nu e permisă. Am ieșit în oraș, iar într-o seară s-a băgat cineva în seamă cu mine și mi-a dat un pachețel cu droguri. Eu m-am uitat la el… A făcut semn unuia și a scos cuțitul. I-am dat banii și am fugit. Nu puteam să mă pun cu ei, am fugit. Un taximetrist m-a plimbat 30-40 de minute, și-a acoperit aparatul, și în loc de 10 euro, cât era cursa, mi-a cerut 200-300 de euro. M-a închis în mașină, iar eu cu persoana cu care eram, am rămas blocați. El s-a dus la recepție și țipa că nu-i plătim. Eu am deschis blocajul și m-am dus peste el. Țipa, țipa, țipa. La un moment dat, nu am mai rezistat, pentru că a ridicat tonul și s-a dat spre mine. I-am dat mare palmă și a leșinat, 5 secunde nu a fost conștient. Panică recepționera, panică persoana respectivă. Le-am zis să se liniștească, pentru că nu mai fac nimic mai rău decât atât. Omul s-a dus la poliție și mi-a făcut plângere. El a zis că necesită spitalizare. Calvar câteva zile. Am stat arestat 10 ore în secție. Am băut apă din același pahar cu toată lumea. Am văzut oameni în lanțuri, am zis că gata, intru la pușcărie. După aceea m-au trimis la hotel. Am luat pastile să dorm, că îmi venea să mă întorc pe jos în România. Pașaportul meu era la ei, iar omul acela mi-a zis că mă duc la pușcărie. Am avut noroc că am dat de un șofer de acolo care m-a ajutat. Mi-a dat pașaportul înapoi și am plătit 15.000 de euro cash, iar el mi-a dat o hârtie ca și cum am plătit o amendă”, a spus Fulgy, potrivit sursei citate.

