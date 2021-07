Fulgy, noi dezvăluiri șocante! Sora lui ar fi fost violată pe când avea doar 14 ani

A trecut mai bine de o lună de când Fulgy a fost oprit în trafic de oamenii legii și depistat pozitiv la droguri, iar de atunci fiul Clejanilor face aproape zilnic dezvăluiri de-a dreptul șocante.

Zilele trecute, în timp ce era live pe internet și polițiștii sunau la ușă, Fulgy a lansat cel mai dur atac de până acum. Acesta l-a acuzat pe Dan Bursuc că a violat-o pe sora lui, Margherita, pe vremea când aceasta avea doar 14 ani. Mai mult decât atât, tânărul a afirmat că Viorica și Ioniță de la Clejani au știut acest lucru și nu au făcut nimic în afară de a renunța la prietenia cu lăutarul acuzat.

„Dacă eu duc la capăt ceea ce urmează să vă spun, mulți milionari ai României ajung cu sentințe de peste 25 de ani de pușcărie, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea cred că câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă! Pentru că, oameni buni, după cum vedeți, sunt un om rațional, un om cu discernământ, iar tot ce e pe Insta și pe Facebook de asta sunt făcute. Marketing se cheamă. Oameni buni, hai să dăm timpul înapoi și o să încerc să spun cât se poate de bine și de frumos... Vă rog să mă ascultați, că s-ar putea după live-ul ăsta să nu mai dați de mine sau să câștig. Că adevărul câștigă mereu. Tatăl meu s-a împrietenit cu Dan Bursuc, familia mea s-a împrietenit cu familia lor. Și, oameni buni, dintr-o prietenie și un om simplu cum e tata... a fost păcălit de Bursuc. Deci, fostul prieten, că vă dați seama că tata nu l-a mai băgat în seamă de atunci... Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea. Tatăl meu, atunci, nu a luat nicio decizie”, a spus Fulgy pe internet.

