Fulgy, primele declarații după ce ar fi postat pe TikTok imagini interzise minorilor 

Fulgy este unul dintre cele mai controversate personaje din mediul online din cauza modului său de exprimare. Fiul Clejanilor postează pe rețelele de socializare tot ce își dorește, liber, fără perdea și fără a se gândi la consecințele faptelor sale. În urmă cu câteva zile el a intrat într-o sesiune live alături de mai multe persoane, unde ar fi afișat mai multe scene interzise minorilor.

Fulgy nu se teme de consecințe și continuă să se exprime așa cum își dorește! Zilele trecute, acesta a intrat într-un live pe TikTok, acolo unde s-a manifestat așa cum a vrut. În timpul transmisiunii, atunci când nimeni nu se aștepta, tânărul și-ar fi arătat organul genital fanilor, lucru total interzis pe celebra platformă. Totuși, contactat de jurnaliști pentru a oferi o primă reacție, a susținut că s-a interpretat greșit scena și că în niciun caz nu ar fi vorba despre acest lucru.

În acest moment, contul lui Fulgy este blocat și mulți au crezut că motivul ar fi acest live controversat. Se pare că adevărul este altul:

”Am contul de Tik Tok oficial, dar din cauza raporturilor și din greșelea mea, că nu pot să zic că n-am încălcat regulamentul 100%. Faza aia de atunci într-adevăr așa se înțelege ( n.r. că și-a arătat organul genital), dar a fost gândită dinainte, nu e vorba despre organul meu genital. Am intrat în live cu niște persoane, nu le dau numele că sunt prea mici, iar eu am făcut asta ca să le închid contul. Am arătat pe live un vibrator care semăna cu un organ genital, nu de asta mi-au închis mie contul însă”, a spus Fulgy.

Fiul Clejanilor ar fi intrat live pe TikTok cu o tânără a cărei vestimentație nu era în conformitate cu standardele platformei. Astfel, din cauza unor pantaloni prea scurți, Fulgy a rămas fără acces la propriul cont. Dorind să lămurească situația, el a luat legătura cu un operator, însă nu s-a mai putut rezolva nimic:

”Eu jucam cu o fată și se spune că nuditate se consideră și dacă ai niște pantaloni mai scurți și ți se văd formele, iar în acel moment am primit suspendare cum ar veni la dreptul de a face live. Mi-au închis contul pentru câteva zile, după am luat legătura cu cineva care lucrează la Tik Tok. El era un om foarte toxic, eu încercam să-mi soluționez problema și el a dat-o în altele și mi-a zis că îmi închide contul să nu mai am niciodată acces pe live”, a adăugat el.

Revenind la live-ul despre care s-a discutat inițial, Fulgy a ținut să adauge motivul pentru care ar fi apărut imagini interzise minorilor pe contul lui. Tânărul susține că nu și-a arătat organul genital, însă a folosit o jucărie sexuală cu scopul de a bloca conturile unor persoane care l-ar fi înjurat:

”Am intrat într-un cerc de oameni, unde nu aveam ce să caut, iar oamenii au anunțat de la început că totul e un pamflet și nu e nimic real în ce discută ei acolo. Eu aveam un prieten acolo și toată lumea a văzut că îi trimiteam cadouri și toată lumea pronunța numele meu. Ăia din cauză că nu au cifre, că nu sunt virali, au început să vorbească prost, să mă jignească, iar eu normal că am vrut să le închid contul și am scos vibratorul și l-am arătat. Acum că totul a fost o manevră de la bun început și ei erau niște șarlatani, normal că au zis că mi-am scos organul genital, iar pe Tik Tok n-ai avea voie să faci așa ceva și în secunda 2 ai contul închis”, a explicat Fulgy pentru SpyNews.

Sursă foto: Fulgy/Instagram

VEZI ȘI VIDEO