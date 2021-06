Fulgy, pus la zid de fosta iubită, în urmă cu mai mulți ani: „A fost diagnosticat cu tulburări de personalitate”

De aproape două săptămâni, familia Clejanilor ține prima pagină a tabloidelor, din cauza problemelor cauzate de Fulgy.

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost prins drogat la volan la finalul lunii mai, iar de atunci acesta a făcut mai multe declarații cel puțin bizare, din cauza cărora ar fi fost internat zilele trecute la Spitalul de Psihiatrie.

Inițial, Fulgy a afirmat că nu a consumat droguri, ci doar a fost la studioul lui Alex Velea, acolo unde toată lumea fuma substanțe interzise, iar el a inhalat fumul. Apoi, a afirmat că însuși partenerul Antoniei i-a dat să fumeze și că din aceaastă cauză atunci când a fost testat, a ieșit pozitiv la cannabis.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, Ioniță de la Clejani a afirmat că Fulgy nu este internat în spital, ci este acasă, comportamentul său fiind doar o strategie de marketing care a fost inspirată de la vedetele din SUA. Însă Alex Velea l-a contrazis pe Ioniță pe Instagram, acolo unde a postat un mesaj pentru familia Clejanilor.

„Suntem alături de familia Clejanilor, care a fost forțată de împreujurări să-și denunțe și să-și interneze copilul la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Nici nu vreau să-mi imaginez ce e în sufletul unor părinți aflați în situația de a spune că toate greșelile, injuriile și aberațiile fiului lor sunt doar o strategie de marketing. #salvatilpefulgy”, a scris Alex Velea pe Instagram, la story.

Odată cu scandalul în care este implicat Fulgy, jurnaliștii de la Cancan și-au adus aminte de o declarație mai veche a fostei iubite a fiului Clejanilor. Tânăra afirma, în anul 2017, că vedeta are tulburări de personalitate și că a fost abuzată de Fulgy.

„M-a cerut de soţie, iar la câteva zile, uitându-mă în telefonul lui, am văzut că m-a înşelat. Am fost abuzată fizic de acest băiat, de aceea am pus punct relaţiei. Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm. Nu am acceptat şi m-a amenițat, spunându-mi că va apărea în presă, cu scopul de a mă denigra. Mi-a propus să fac test poligraf într-o dimineaţă. Neacceptând, a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie, m-am încuiat. A spart uşa şi m-a dus obligată la acel test, însoţiţi de tatăl său. Nici dânsul nu l-a putut calma. Ajungând acolo, nu s-a putut ţine testul, fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. Fulgy are o problemă psihică, din cauza depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia trei pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris. Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva”, spunea, în urmă cu aproximativ 4 ani, fosta iubită a lui Fulgy.

