Gabby Petito, supranumită „Fiica Americii”, găsită moartă în parc

Urmărită de aproape 1 milion de persoane pe Instagram și considerată o influenceriță de top în SUA, Gabby Petito, supranumită „Fiica Americii”, a murit la doar 22 de ani, trupul ei neînsuflețit fiind găsit într-un parc național din statul Wyoming.

Potrivit presei din Statele Unite, Gabby Petito nu a mai postat nimic pe Instagram de pe 26 august, atunci când se afla în vacanță alături de logodnicul ei, Brian Laundrie. Cei doi plecaseră în excursie încă din luna iulie, cu mașina, însă pe 1 septembrie Brian Laundrie s-a întors singur în Florida, refuzând să discute cu oamenii legii sau cu familia lui Gabby Petito.

La 10 zile de la întoarcerea bărbatului, familia tinerei a dat-o dispărută, iar în acest fel s-a descoperit că pe 12 august, poliția din Utah a fost solicitată după ce o tânără a fost agresată de iubitul ei. Tânăra era chiar cea supranumită „Fiica Americii”!

Police body cam video shows 22-year-old Gabrielle Petito talking about a fight with her fiancé Brian Laundrie on August 12, just weeks before she was reported missing. pic.twitter.com/qgBrhVYtHA