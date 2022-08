Gabi Bădălău, hotărât să apeleze la protecția copilului! Ce s-a întâmplat între el și Claudia Pătrășcanu

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se află în continuare într-un scandal de proporții. Afaceristul a anunțat că va apela la protecția copilului, din cauza fostei sale soții.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se află în continuare în atenția presei, după ce afaceristul a publicat pe rețelele de socializare mai multe mesaje pentru fosta lui soție. Bărbatul a discutat cu artista și au ajuns la concluzia că cei doi fii ai lor vor merge o perioadă să locuiască cu tatăl lor. După cum este bine știut, de cele mai multe ori discuțiile de acasă nu se potrivesc cu cele de la fața locului, fapt care l-a deranjat cu adevărat pe iubitul Biancăi Drăgușanu. Acesta este revoltat din cauza atitudinii pe care mama copiilor lui o prezintă!

Gabi Bădălău a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că în perioada 18-31 august, cei doi băieți ai săi vor merge alături de tată în vacanță. Deși discuțiile referitoare la această excursie există de mult timp între cei doi parteneri de viață, Claudia Pătrășcanu nu a respectat înțelegerea. Ajuns la poarta acesteia, omul de afaceri nu a primit niciun răspuns. În acel moment, a avut o reacție extrem de dură pe rețelele de socializare.

„Chiar în aceste momente sunt la ea la poartă în comuna Agigea pentru a lua copiii la mine, 2 săptămâni în vacanța de vară. Programul stabilit în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Ieri, când am vorbit ultima oară cu băieții erau nerăbdători să vină, să ne vedem și am stabilit cu ei și mama lor că ajung azi la Constanța după ora 12. De 3 ore stau la ea la poartă...nu răspunde nimeni, am sunat pe telefonul copiilor...e închis, mama Claudiei nu răspunde, Claudia nu răspunde. Efectiv sunt îngrijorat, nu știu nimic de băieți...iar Claudia scandal vrea, doar să-și bată joc și să facă circ. Iritată fiind că judecătoria Constanța mi-a încredințat băieții pentru a pleca în vacanță în Turcia...a făcut apel”, a scris el, vizibil iritat de situație.

Conform hotărârii judecătorești, Gabi Bădălău are tot dreptul de a petrece două săptămâni din vacanța de vară alături de copiii săi. Acesta, nervos pe situație, a declarat că va apela la protecția copilului și la poliție dacă fosta lui parteneră de viață nu va accepta plecare celor mici.

„Am încercat să vorbesc cu avocații ei...degeaba. O să fiu nevoit să înștiințez protecția copilului...să sun la poliție pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești...și cam atât...birocrație. Pur și simplu își bate joc de tot...și nu e conștientă că așa le face rău copiilor’’, a adăugat el.

Sursă foto: Facebook/Claudia Pătrășcanu, Arhivă ProTV

VEZI ȘI: Cele mai tari idei de vacanță