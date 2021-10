Gabriel Cotabiță, externat din spital după noi probleme de sănătate: „Am fost externat, sunt viu!”

La șase ani după ce era să moară din cauza unui infarct, Gabriel Cotabiță a fost internat într-un spital din București cu simptome de accident vascular cerebral. Artistul de 65 de ani a oferit primele declarații după ce a reușit să fenteze din nou moartea.

Gabriel Cotabiță a trecut peste multe încercări, în ultimii ani. După infarctul din mai 2015, suferit la sala de forță a unui hotel, cântărețul s-a luptat cu Covid-19, la începutul acestui an. S-a pus pe picioare și și-a reluat activitatea.

În luna octombrie a acestui an, Cotabiță a ajuns din nou pe mâna medicilor, la Spitalul Colentina, unde a ajuns cu simptome de accident vascular cerebral tranzitoriu. A trecut și peste asta și s-a pus din nou pe treabă.

„Am fost externat, sunt viu! Am avut niște probleme de sănătate, medicii știu ce am avut, care mi-e diagnosticul, dar n-a fost ceva grav”, a declarat artistul pentru impact.ro, dezvăluind că pregătește două piese noi.

Accidentul vascular cerebral tranzitoriu (atacul ischemic tranzitor) este un episod trecător de disfuncție neurologică cauzată de întreruperea bruscă a aportului de sânge arterial la nivelul unei zone din creier. Acesta nu determină leziuni permanente la nivel cerebral.

Gabriel Cotabiță, experiență ieșită din comun cu Covid-19

Diagnosticat cu Covid-19 la începutul acestui an, Gabriel Cotabiță a învins boala și a dezvăluit că ea a lăsat urme neobișnuite. Artistul spune că după Covid, vederea i s-a îmbunătățit și că a renunțat la ochelari.

„Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile”, a dezvăluit atunci artistul .

