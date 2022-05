Gabriela Spanic, în podcastul lui Lucian Viziru: „Au încercat să ne omoare”

Gabriela Spanic a fost invitata lui Lucian Viziru la podcastul pe care acesta în realizează pe YouTube. Cei doi au depănat amintiri din perioada în care au jucat împreună, iar actrița a dezvăluit care a fost cel mai întunecat moment din viața ei.

Actrița mexicană de telenovele Gabriela Spanic a fost intervievată de Lucian Viziru , în cadrul episodului 11 al podcastului său de pe YouTube. Cei doi au filmat împreună pentru telenovela Numai iubirea, în urmă cu 15 ani, și au rămas prieteni după ce au jucat în serial.

„Am amintiri foarte frumoase cu tine, Lucian. Am lucrat împreună la o telenovelă, am cântat împreună, am dansat. Am sărbătorit ziua mea de naștere”, a dezvăluit Gabriela Spanic.

Lucian Viziru a vrut să știe când a fost cel mai fericită în viață, dar și care e cel mai nefericit moment pe care l-a trăit până acum.

„Cel mai fericită – când mi-am luat copilul în brațe. Am fost o femeie foarte fericită. Acum 13 ani. Momentul cel mai nefericit a fost când au încercat să ne omoare. A fost o tentativă de omor la adresa noastră. A fost foarte intens. Unii din mass media au spus că am mințit, că nu e adevărată povestea despre tentativa de omor.

Dar a fost adevărată. Când mă trezesc dimineața îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață! Iisus Hristos este personajul pe care îl admir și îl iubesc cel mai mult în viață”, a mărturisit Gabriela Spanic. Vezi VIDEO!

O femeie de origine argentiniană, care era asistenta personală a actriței, a fost arestată sub acuzația de tentativă de omor. Conform poliției, ea ar fi încercat să o otrăvească pe actriță, sistematic, cu sulfură de amoniu. Victime ale tentativei de asasinat au fost și fiul, mama și menajera ei.

Gabriela Spanic: „Cel mai mult mi-e frică de moarte”

Actrița de 48 de ani a dezvăluit că cel mai mult îi este frică de moarte, mai ales după experiența de acum peste 11 ani. Însă, spune că fieecare zi îi sporește pofta de a trăi 100 de ani.

„Astăzi m-am trezit și am realizat că mai am 128.299 de zile de trăit până la 100 de ani”, a mai spus Gabriela Spanic în podcastul lui Lucian Viziru.

