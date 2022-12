Gemenii lui Al Pacino, apariție rară la un eveniment monden. Tinerii de 21 de ani, alături de mama lor pe covorul roșu

Al Pacino nu a fost căsătorit, dar se poate mândri cu o listă de iubite și cu trei copii. Doi dintre ei, gemenii Olivia și Anton, au fost ținuți departe de lumina reflectoarelor, încă de la o vârstă fragedă. Acum au 21 de ani și au atras atenția fotografilor la premiera filmului în care joacă mama lor, actrița Beverly D'Angelo.

Recent, Beverly D'Angelo, în vârstă de 71 de ani, s-a arătat într-o formă de invidiat, la premiera filmului "Violent Night". Ea părea foarte bine dispusă pe covorul roșu, mai ales că a fost însoțită de copiii. Mai mult, alături de gemeni a susținut-o și nepoata ei, Courtney D'Angelo.

„Tatăl copiilor mei este Al Pacino, așa că ei știu ce înseamnă să fii actor și să fii devotat profesiei tale. Fiul meu are o companie de jocuri video, iar fiica mea este actriță în producții live. Nu am mai făcut un film de mult, mult timp. Am fost o mamă devotată", a declarat Beverly imediat după ce a ieșit de pe covorul roșu.





Gemenii de 21 de ani au purtat ținute foarte simple pe covorul roșu, spre deosebire de mama lor. Ei au purtat adidași și haine casual, ca într-o zi obișnuită.

Al Pacino (82 de ani) și Beverly D'Angelo au avut o relație de șase ani, pe care au început-o în 1997. S-au despărțit în 2003, când gemenii avea doi ani.

Cuplul a dus o luptă grea pentru custodia copiilor. În timpul unei audieri de la Tribunalul de Familie din Manhattan, ambele părți au făcut dezvăluiri uluitoare.

Avocatul lui D'Angelo a spus că Al Pacino a fost „un bărbat sever, hărțuitor, care nu a schimbat niciodată un scutec”.

La acel moment, D'Angelo dorea să se mute înapoi în Los Angeles, dar locuia în Manhattan cu copiii ei, într-un apartament pentru care Pacino plătea 18.000 de dolari pe lună.

Potrivit avocatului actorului, Martin Wasser, acesta a plătit și 35.000 de dolari pentru patru bone și alte cheltuieli legate de nevoile și bunăstarea copiilor lor, scrie news.amomama.com.

Al Pacino a păstrat o legătură foarte bună cu copiii săi. După despărțirea de D'Angelo, actorul s-a implicat în educația gemenilor, care, desigur, i-au schimbat percepția asupra vieții. Actorul nu odată a susținut că prioritatea lui principală rămâne să fie un tată grozav.

Al Pacino mai are o fiică, Julie, în vârstă de 33 de ani, din relația cu profesoara de actorie Jan Tarrant. (vezi foto de mai jos).



Sursă foto: Profimedia, Getty Images

Vezi și: Share în bucate cu Miss Wellington - Crème Brûlée cu cafea și cardamon