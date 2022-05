George Burcea a reclamat-o pe Andreea Bălan la Protecția Animalelor! Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional

George Burcea o acuză pe Andreea Bălan de neglijență și de rele tratamente la adresa câinelui lor, Jack.

Potrivit acestuia, după ce s-au separat cei doi, artista n-ar fi vrut să-i înapoieze labradorul. Actorul susține că a reclamat-o pe Andreea Bălan la Protecția Animalelor după ce câinele a început să aibă probleme de sănătate.

Mai mult, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, alături de fotografii cu un puternic impact emoțional, poze care arată cățelul într-o stare problematică.

George Burcea a scris:

„Probabil unii dintre voi știu că am avut un Labrador pe nume Jack. L-am cumpărat în 2015, pentru că stand la curte și fiind iubitor de animale era momentul perfect pentru el. L-am îngrijit până în anul 2020, când m-am mutat.





Deși stăteam într-un apartament cu 3 camere, iar cățelul avea 35 kg, am dorit în nenumărate rânduri să-l iau, dar nu mi s-a permis de către «proprietara și mama acesteia». Până acum două luni am tot insistat să-l iau și am și vorbit cu 20 de persoane să-l țină la curte, tocmai pentru a avea mai mult spațiu."





„Un prieten bun a fost de acord, dar iarăși m-am lovit de refuz. Asta până într-o zi când i-am făcut o filmare și am transmis casei/stapanei că voi da acest filmuleț la protecția animalelor. Inițial a spus NU, dar după 3 săptămâni a cedat. Așa arată un labrador de persoană publică. Așa arăta un Labrador de 7 ani ( e ziua lui pe 10.05), în momentul în care l-am luat de acasă.





Spuneți-mi, vă rog, cum vi se par vouă aceste poze și cum credeți că a fost tratat. El este așa de peste 1 an, cu reveniri scurte în ceea ce privește sănătatea lui. Acum e bine. E la doctor de o săptămână, iar mai apoi va merge la o curte mare și plină de copii."















