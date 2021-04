George W. Bush și Michelle Obama sunt prieteni la cataramă: „Este un bărbat frumos și dulce”

Viziunile politice diferite nu i-au putut ține la distanță unul de altul. George W. Bush și Michelle Obama au surprins cu relația lor de prietenie, care datează de ani buni.

Două evenimente publice, care au devenit virale, au determinat-o pe Michelle Obama să vorbească deschis despre relația de prietenie pe care o are cu fostul președinte american George W. Bush. Fosta Primă Doamnă a SUA în perioada 2008-2016 a dezvăluit că a descoperit o latură a lui Bush pe care mulți nu o știu.

„Este un bărbat frumos, amuzant, amabil și dulce”, a mărturisit soția lui Barack Obama într-un interviu acordat fiicei lui Bush, Jenna Bush Hager.

Camerele video au surprins două momente de afecțiune rară pe care fostul președinte le-a exprimat în public, în timpul a două înmormântări.

În septembrie 2018, la înmormântarea fostului senator John McCain, George W. Bush i-a strecurat în palmă o bomboană mentolată, în timpul slujbei de adio. Barack Obama a văzut scena și a zâmbit surprins.

I'd like to think that moments like this between W. Bush and Michelle Obama are what McCain was hoping for. pic.twitter.com/vYE3A46Ity