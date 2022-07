Geta, mama lui Culiță Sterp, a dezvăluit câți bani se aflau în seiful furat din casa ei: „Toți erau munciți”

În urmă cu doar câteva zile, Iancu Sterp a anunțat în mediul online că din casa mamei lui, Geta, a fost furat un seif în care se aflau foarte mulți bani care erau ai fratelui său, Culiță.

După ce povestea s-a viralizat, Geta Sterp le-a oferit un interviu celor de la Playtech, cărora le-a dezvăluit că jaful a avut loc la începutul lunii iulie, atunci când a fost făcută și o plângere la poliție. Dar, din cauza faptului că ancheta stagnează, familia Sterp a început să-și caute singură dreptatea și a oferit recompensă pentru cei care îi vor găsi pe hoți. Asta deoarece suma furată nu este deloc una mică: aproximativ 200.000 de euro!

„Cât a rămas casa goală au acționat hoții, care ne-au furat seiful cu totul. Urma să-l zidească Culiță la el în casă, dar până atunci a zis că-l ține la mine, în casa sa natală. Și s-a dus! Poliția mi-a spus că ce facem noi, adică faptul că am anunțat public că oferim recompense în bani celor care ne vor oferi informații despre făptași, le îngreunează ancheta. Însă ei ce fac de trei săptămâni? Nimic! Singurul lucru pe care mi l-au putut spune e că în casă ar fi pătruns cel puțin patru persoane care au furat seiful. Normal, că seiful ăla trebuia cărat de patru zdrahoni, altfel nu-l mișcai cu una, cu două. Aveam bani în seif, aproape 200.000 de euro. Mulți erau ai lui Culiță, care m-a rugat să-i țin pentru o vreme acolo. Așa că el este principalul păgubit. Toți banii ăia erau munciți. Nu furați! Munciți de copiii mei! Așa că sunt sigură că Dumnezeu ne va face dreptate. Într-un fel sau altul, se vor întoarce la noi. Și dacă hoții îi vor cheltui pe păcănele, tot vom afla! Iar dacă își vor lua mașini, va fi și mai simplu. Le vom vinde mașinile și ne vom recupera banii. Dumnezeu nu doarme. Dacă vom fi sănătoși, ne vom recupera paguba de acum, fără doar și poate. Însă nu mai am niciun fel de încredere în oameni, în consăteni. Am avut mereu inima deschisă față de toți, cunoscuți sau necunoscuți. Orice au avut nevoie, unul sau altul, am deschis ușa casei și le-am dat. Și primesc acum această rușine! De acum înainte, gata, schimb foaia! Să ferească Dumnezeu să ajung clipa să-mi fac eu singură dreptate”, a spus Geta, mama lui Culiță Sterp, pentru sursa citată.

Vezi și: Cele mai tari idei de vacanta