Gina Bradea, celebră pe internet pentru rețetele sale, operată de urgență

"Sunt pe mâini foarte foarte bune. (...) O să revin după operație să vă spun cum mă simt, dar până atunci, vă rog din tot sufletul să vă faceți analize. Faceți analize pentru că eu am descoperit că am tensiune, deși nu știam, probleme cu ficatul, deși nu știam, iar toate acestea sunt după COVID. Faceți-vă analizele. Vă rog mult. Mergeți și faceți-vă analizele pentru că nu se știe. Eu mă simțeam rău de mai bine de un an și nu știam de ce. Faceți analizele ca să nu fie prea târziu. Vă iubesc."

FOTO: GINA BRADEA INSTAGRAM