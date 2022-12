Gina Pistol, amintiri despre prima întâlnire cu Smiley: „Așa l-am agățat”

Formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, sunt amândoi cunoscuți de întreaga țară, însă puțini știu cum au ajuns Smiley și Gina Pistol să formeze un cuplu.

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, frumoasa blondă și-a amintit cum a început relația ei cu faimosul artist: l-a cucerit după ce i-a gătit găluște cu prune (gomboți)!

„Mi-e și frică, pentru că eu sunt de o sinceritate ieșită din comun. Mi-a zis Andrei: «Iubita mea, ar trebui să înveți să-ți pui un filtru». Noi vorbeam așa... ne recomandam filme, una-alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și el m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. «Vrei să-ți fac? Când mă întorc în București îți fac», i-am zis. I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treaba la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele Depeche Mode pe YouTube și mâncam gomboți. Am stat vreo trei ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a spus Gina Pistol.

