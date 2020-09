Giulia Nahmany - cum își descrie viața luxoasă dusă din copilărie până acum 

Are 37 de ani, iar viața ei pare de film.



Actrița Giulia Nahmany s-a născut în Israel, la 6 ani s-a mutat în Belgia, apoi, la 11 ani a venit în România unde a găsit o lume cu totul diferită. În Fermă chiar a povestit despre acei ani:

"Eu m-am născut în Israel; părinții mei sunt de origine română, doctori de meserie și s-au întors înapoi în România pentru că România era în acel moment o țară plină de oportunități. Nu știu dacă vă aduceți aminte de perioada de Tropicana? Ei au făcut totul- și pliculețele în care puneai paiul și acel palmier a fost desenat de mama mea.

Părinții mei au muncit foarte, foate mult și poate dacă aș fi putut da timpul înapoi, le-aș fi spus să stea mai mult cu noi, cu mine și cu fratele meu. Dar înțeleg că au muncit."

Azi are două fetițe, un soț pe care îl consideră iubirea vieții ei și spune că trăiește o viață luxoasă și minunată:

"Am o viață foarte frumoasă, am o casă foate frumoasă pe care ne-am construit-o, probabil am anumite lucruri pe care alții nu le au – cum ar fi cinamatograf în casă. Am fost și în Hollywood, am jucat cu Jane Seymour, am fost în cele mai mari cercuri. Recunosc, trăiesc în balonul Giuliei, într-o lume fantastică.”