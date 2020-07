Giulia, poză incendiară în intimitate. Ce mărturisire le-a făcut admiratorilor

A trebuit sa ajung la 35 de ani si sa fac 2 copii ca sa ma simt cu adevarat bine in pielea mea. Atat! To all the badassmoms out there!!! Choose to feel good about yourself everyday! @fabmusealina m-ai inspirat! ???? #badassmom #badassmomssquad #womenpower #loveyourself

A post shared by ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? (@mygiulia) on Jul 1, 2020 at 12:39pm PDT