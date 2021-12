Goldie Hawn și Kurt Russell, cu pălării de cowboy, surprinși la cumpărături

Goldie Hawn și partenerul ei de viață, Kurt Russell, au fost surprinși recent de paparazzi într-o ipostază simpatică. Se pare că actorii făceau ultimele cumpărături pentru Crăciun.

Goldie Hawn (76 de ani) și Kurt Russell (70 de ani) arată mai adorabili ca niciodată, aflându-se într-o vacanță în Aspen, Colorado (SUA). Cei doi actori, care sunt împreună din 1983, au fost văzuți la shopping, purtând niște ținute în stil western, cu pălării șic de cowboy. Goldie purta o jachetă de puf vișinie peste pantaloni de trening și cizme înalte până la genunchi.

Protagonistul din „The Christmas Chronicles: Part Two” (2020) avea o ținută la fel de simplă, alcătuită din blugi, pulover, adidași și pălărie. Cu siguranță, cu un asemenea look, puțini l-ar recunoaște pe stradă.