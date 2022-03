Grimes, fosta iubită a lui Elon Musk, spune că miliardarul trăiește precum un sărac. “Aveam o gaură în saltea”

Grimes a anunțat recent că ea și Elon Musk au devenit părinții unei fetițe, iar acest lucru s-a întâmplat după ce s-au despărțit.

Grimes a explicat faptul că fetița s-a născut în luna decembrie, cu ajutorul unei mame surogat, la trei luni după ce ea s-a despărțit de Elon Musk.

Fostă a iubită a fondatorului Tesla nu s-a oprit aici cu declarațiile șocante, iar recent a spus că Elon Musk trăiește precum un om sărac.

Într-un interviu pentru Vanity Fair, Grimes a dezvăluit că relația cu Musk o făcea să simtă ca și cum ar fi prinsă între două lumi, deoarece acesta trăia sub pragul sărăciei.

Cântăreața a povestit un episod șocant, când și-a dat seama că salteaua pe care dormeau era găurită. În loc să cumpere una nouă, Elon Musk i-ar fi sugerat lui Grimes să aducă alta de la o altă casă de a lor.

“Omul meu nu trăiește ca un miliardar. Trăiește uneori sub pragul sărăciei. Am ajuns în punctul în care mă gândeam: n-am putea să nu mai locuim într-o casă atât de nesigură, de ieftină, unde vecinii ne filmează și nu există securitate, iar eu mănânc unt de arahide opt zile la rând, că nu am altceva în frigider?”, a spus aceasta potrivit Insider.

Sursă foto: Getty Images