Halle Berry, la plajă cu antrenorul ei de fitness. Cei doi se antrenează împreună de 6 ani

Halle Berry este într-o formă de invidiat, iar asta i se datorează, în mare parte, antrenorului ei personal, Peter Lee Thomas. Actrița de 55 de ani urmează recomandările instructorului ei de fitness de aproape 6 ani.

Halle Berry e senzația plajei la 55 de ani. Actrița și-a surprins admiratorii cu o ședință foto realizată pe plajă, în compania antrenorului vedetelor, Peter Lee Thomas (38 de ani).

Actrița are o rutină sportivă pe care a respectat-o cu strictețe în ultimii șase ani. În fiecare zi de vinei, Berry le dă fanilor sfaturi de viață sănătoasă, desprinse din programul ei de pregătire fizică.

„Ghiciți! Vinerea de fitness s-a întors, oameni buni! Eu și Peter Lee Thomas n-am mai lucrat împreună de ceva vreme... dar ne-am întors, gata să vă oferim distracție și sfaturi în vinerea de fitness și să vă încurajăm pe parcursul călătoriei voastre”, a scris actrița în dreptul unei fotografii în care apare alături de tânărul ei antrenor.



Halle Berry și-a impresionat admiratorii cu fizicul bine lucrat și cu dispoziția ei încântătoare.

„O zeiță intră în viața cuiva o singură dată. Tu ești acea zeiță. Fie ca tu să domnești pe veșnicie”, i-a transmis un admirator.

Cum se menține în formă Halle Berry

În 2016, când actrița l-a abordat pe Peter Lee Thomas, antrenorul a fost surprins de forma sa de la acea vreme.

„Nu știam câți ani are atunci când am întâlnit-o. Nu am cercetat niciodată și nu m-am interesat de asta și, când am aflat, am fost absolut șocat pentru că ea are disciplina și forma atletică ale unei tinere de 25 de ani”, spunea antrenorul pentru People.

De atunci, actrița a intrat într-un program de pregătire care include tehnici și procedee din artele marțiale, box, yoga și o serie de exerciții disponibile trupelor speciale ale armatei.

Halle Berry, care este adepta dietei ketogenice, a acceptat să includă în alimentație și un supliment nutritiv recomandat de instructorul ei. Actrița se antrenează cu Thomas cinci zile pe săptămână, iar înainte de fiecare ședință ea primește un shake preparat de antrenor.

„Este sărac în zahăr, iar formula oferă o cantitate incredibilă de oxigen și nutriție pentru antrenamente și menține rezistența”, a dezvăluit Thomas. După antrenament, actrița este „recompensată” cu shake-ul MVP Short Chocolate, bogat în proteine.

