Halsey a fost diagnosticată cu încă patru boli grave. Până acum avea puse deja 3 diagnostice: Sunt foarte, foarte bolnavă

Pe covorul roșu arată ca și cum n-ar avea nicio grijă pe lume, însă în realitate Halsey se luptă cu cinci boli grave. Cântăreața a avut probleme de sănătate în ultima vreme, însă a durat ceva timp până când medicii au găsit și cauzele problemelor sale.

Într-o serie de filmulețe postate pe social media, Halsey spune că recent medicii i-au pus mai multe diagnostice și că a fost “foarte, foarte bolnavă”, stând mai mult prin spitale decât acasă.

Pe lângă faptul că suferă de endometrioză, având numeroase complicații din această cauză, artista mai are și alte probleme de sănătate. Până acum se mai știa că suferă de tulburare bipolară și de ADHD, dar medicii au descoperit 4 noi boli.

“Sănătatea mea s-a schimbat mult de când am rămas însărcinată și am născut”, a spus Halsey, care are un băiețel în vârstă de 9 luni. “Am început să mă îmbolnăvesc foarte, foarte tare…Am fost internată de câteva ori pentru anafilaxie (n.r. o reacție alergică care poate pune viața în pericol), dar aveam și alte chestii...” Vedeta a spus că după ce au văzut-o "o sută de mii de medici” a fost diagnosticată cu sindromul Ehlers-Danlos, sindromul Sjogren, sindromul de activare a mastocitelor și sindromul tahicardiei ortostatice posturale (POTS).

Sindromul Ehlers-Danlos este un grup de tulburări ereditare care afectează pielea, articulațiile și pereții vaselor de sânge. Sindromul de activare a mastocitelor include cazuri repetate de anafilaxie, iar POTS este o tulburare de circulație a sângelui.

Halsey este alergica la cafea, cartofi, porumb, spanac, ghimbir, usturoi, lapte, grâu, crab, ardei, nuci, struguri, ceapă, curcan, muștar, macrou, lămâi, nuci de cocos, banane, soia și multe altele.





„Am căutat răspunsuri la cauza principală a unora dintre aceste lucruri, care poate fi o boală autoimună. Și știu că am avut probleme autoimune pentru cea mai mare parte a vieții mele, în special având endometrioză”, a spus Halsey.

Halsey s-a simțit obligată să-și țină fanii la curent. „Nu vreau ca nimeni să-și facă griji”, a spus ea. „Sunt pe un plan de tratament chiar acum”.