Harry nu s-ar fi căsătorit cu Meghan dacă trăia Prințesa Diana! Noi dezvăluiri făcute de un fost angajat al casei regale

Ies la iveală noi detalii din relația Prințului Harry cu Meghan Markle! Un secretar de stat de la palat afirmă că Harry nu s-ar fi căsătorit niciodată cu fosta actriță dacă ar fi trăit Prințesa Diana, mama sa. Iată care sunt explicațiile sursei din casa regală!

Dickie Arbiter a lucrat pentru Regina Elisabeta a II-a din 1988 și până în 2000, iar în cadrul unui interviu pentru TV GB News a vorbit despre Prințul Harry. Pe lângă faptul că s-a arătat nemulțumit de modul în care atât el, cât și familia sa sunt tratați în Anglia, din cauză că nu mai beneficiază de protecția poliției în timpul vizitelor, sursa de la palat a dezvăluit și noi ipoteze în cazul în care ar fi trăit mama sa, Prințesa Diana.

Este conștient că ar putea primi critici din partea multora după acest interviu, însă Dickie Arbiter nu ascunde nimic și spune lucrurilor pe nume. Fostul secretar de stat este de părere că Prințul Harry nu s-ar mai fi căsătorit cu Meghan Markle dacă ar fi trăit mama sa, Prințesa Diana. Argumentează această ipoteză prin simplul fapt că traseul prințului ar fi fost cu totul altul și cu siguranță nu ar fi renunțat niciodată la îndatoririle regale.

„Imi voi asuma riscul de a fi criticat, dar ma indoiesc ca Harry s-ar fi casatorit cu Meghan pentru ca Harry nu ar fost in starea in care a fost, ca urmare a decesului mamei sale. Ar fi urmat un cu totul alt traseu si ar fi fost in continuare aici, lucrand pentru Regina”, a declarat Arbiter, potrivit eva.ro.

Sursă foto: Getty

